МВФ перечислил Украине второй транш в размере почти $700 млн

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что страна получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент 699 млн долларов США)", — говорится в посте.

Шевченко отметил, что данные денежные средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.