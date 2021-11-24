МВФ перечислил Украине второй транш в размере почти $700 млн
Глава Национального банка Незалежной отметил, что эти средства поступят на счета правительства и увеличат международные резервы.
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Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что страна получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент 699 млн долларов США)", — говорится в посте.
Шевченко отметил, что данные денежные средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.
Напомним, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение предоставить Киеву транш в размере 700 миллионов долларов (около 51 миллиарда рублей) в рамках завершившегося первого обзора украинской экономики. Механизм кредитования стенд-бай, рассчитанный на 18 месяцев, был согласован в прошлом году и предназначен для оказания помощи Украине в преодолении последствий пандемии CoViD-19.
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