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ТЦ попросили у кабмина 15 млрд рублей ежемесячно в качестве компенсации за QR-коды

С нововведением падение оборотов магазинов и ресторанов составляет до 70%, отметил глава РСТЦ Дмитрий Москаленко. В той же пропорции, по его словам, снижаются арендные доходы торговых центров.

24 ноября, 14:50

Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил компенсировать расходы терпящим убытки из-за введения антиковидных ограничений ТЦ в размере 15 миллиардов рублей в месяц. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет РБК.

"Падение оборотов магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг при доступе посетителей с контролем QR-кодов составляет до 70%. В той же пропорции снижаются арендные доходы торговых центров", — отметил в письме президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

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Так, по мнению главы РСТЦ, государству следует компенсировать расходы по управлению торговыми центрами в размере 7,6 миллиарда рублей в месяц. Кроме того, необходимо ввести безналоговый период по федеральным и региональным налогам — это примерно ещё восемь миллиардов рублей в месяц.

Вместе с тем Москаленко просит не увеличивать кадастровую стоимость земельных участков и имущества за 2021–2022 год, а также субсидировать выплату кредитов и процентов по ним. Помощь властей, как указал глава совета, будет необходима торговым центрам на протяжении всего периода действия QR-кодов.

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Ранее Лайф сообщал, что вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин попросил не вводить QR-коды при продаже билетов на самолёты. По мнению эксперта, пассажиры должны иметь возможность беспрепятственно покупать билеты заранее, ещё до получения кода.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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