В Дагестане похоронили разбившегося в ДТП блогера Саида Губденского
Проститься с ним приехал и его коллега Михаил Литвин. Кадрами с траурного мероприятия в "Инстаграме" поделился блогер Магомедсаид Шахбанов.
Скриншот © Instagram / shahbanov_official
В Дагестане прошли похороны блогера Саида Губденского. Видео © Instagram / shahbanov_official
В Дагестане прошли похороны автоблогера Саида Губденского, который разбился в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА ФАН.
Проводить в последний путь блогера пришли члены семьи и друзья. Траурная церемония состоялась в мечети на улице Малыгина в Махачкале. Затем все отправились в родное село Губденского, где уже прошла церемония погребения. Видео с места опубликовал блогер Магомедсаид Шахбанов в сториз в "Инстаграме".
Шахбанов отметил, что на похороны пришёл пранкер Михаил Литвин.
Напомним, 21 ноября на Кутузовском проспекте в Москве произошла смертельная авария с тремя автомобилями. Машина блогера Саида Губденского вылетела на встречку и столкнулась с двумя иномарками. В результате погиб сам Губденский, а также его пассажир, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Ранее Лайф публиковал видео с моментом ДТП, который записал регистратор. Кроме того, камеры сняли машину Губденского за секунды до трагедии.
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