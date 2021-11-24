В Дагестане похоронили разбившегося в ДТП блогера Саида Губденского

В Дагестане прошли похороны автоблогера Саида Губденского, который разбился в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА ФАН .

Проводить в последний путь блогера пришли члены семьи и друзья. Траурная церемония состоялась в мечети на улице Малыгина в Махачкале. Затем все отправились в родное село Губденского, где уже прошла церемония погребения. Видео с места опубликовал блогер Магомедсаид Шахбанов в сториз в "Инстаграме".