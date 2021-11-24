Депутат ГД Тумусов прокомментировал регистрацию антиковидной вакцины для подростков
Парламентарий отметил, что создание такого препарата говорит о высоком потенциале отечественной науки.
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Первый зампред думского Комитета по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал новость о регистрации Минздравом вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей от 12 до 17 лет.
"Это, конечно, говорит о высоком потенциале нашей российской науки... Вакцина — это хорошо, она нас оберегает", — заявил депутат.
Также парламентарий отметил, что следует создать лекарство для лечения коронавируса.
О том, что препарат зарегистрировали, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.
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