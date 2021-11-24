Депутат ГД Тумусов прокомментировал регистрацию антиковидной вакцины для подростков

Первый зампред думского Комитета по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал новость о регистрации Минздравом вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей от 12 до 17 лет.

"Это, конечно, говорит о высоком потенциале нашей российской науки... Вакцина — это хорошо, она нас оберегает", — заявил депутат.

Также парламентарий отметил, что следует создать лекарство для лечения коронавируса.