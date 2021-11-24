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Депутат ГД Тумусов прокомментировал регистрацию антиковидной вакцины для подростков

Парламентарий отметил, что создание такого препарата говорит о высоком потенциале отечественной науки.

24 ноября, 14:33
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

Первый зампред думского Комитета по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал новость о регистрации Минздравом вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей от 12 до 17 лет.

"Это, конечно, говорит о высоком потенциале нашей российской науки... Вакцина — это хорошо, она нас оберегает", — заявил депутат.

Также парламентарий отметил, что следует создать лекарство для лечения коронавируса.

Центру Гамалеи выдали разрешение на клинические испытания назальной вакцины от ковида

Центру Гамалеи выдали разрешение на клинические испытания назальной вакцины от ковида

О том, что препарат зарегистрировали, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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