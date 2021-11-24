В России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков "Спутник М"

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник М" для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", — сказал он на пресс-конференции.