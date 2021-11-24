В России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков "Спутник М"
Препарат получил разрешение на использование, заявил представитель центра имени Гамалеи.
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Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник М" для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", — сказал он на пресс-конференции.
О том, что препарат будет зарегистрирован в среду, 24 ноября, ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.
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