Депутат Делягин объяснил, в чём заключается "суверенитет завтрашнего дня". Видео © LIFE

"Суверенитет завтрашнего дня" заключается в наличии собственных цифровых экосистем, и у России в этой сфере есть преимущество перед многими странами. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, выступая на дискуссии Изборского клуба, где в текущем году практически в первый раз открылись разные интеллектуальные площадки для совместной работы над идеологическими конструкциями будущего.

"Фактор суверенитета — это наличие своего искусственного интеллекта, президент Путин об этом достаточно давно говорил. И, соответственно, цифровой интеллект учится на цифровых следах, которые мы оставляем в социальных сетях сегодня. <...> И суверенитет завтрашнего дня — это наличие собственных цифровых экосистем. У нас здесь большое преимущество, потому что у нас есть свои соцсети, в отличие от многих других обществ", — заявил парламентарий.