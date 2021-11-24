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Депутат Делягин объяснил, в чём заключается "суверенитет завтрашнего дня"

На дискуссии Изборского клуба, где практически впервые открылись разные интеллектуальные площадки, парламентарий отметил, что сегодняшнее общество переходит уже в третью эпоху на нашей памяти.

24 ноября, 13:57

Скриншот © LIFE

Депутат Делягин объяснил, в чём заключается "суверенитет завтрашнего дня". Видео © LIFE

"Суверенитет завтрашнего дня" заключается в наличии собственных цифровых экосистем, и у России в этой сфере есть преимущество перед многими странами. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, выступая на дискуссии Изборского клуба, где в текущем году практически в первый раз открылись разные интеллектуальные площадки для совместной работы над идеологическими конструкциями будущего.

"Фактор суверенитета — это наличие своего искусственного интеллекта, президент Путин об этом достаточно давно говорил. И, соответственно, цифровой интеллект учится на цифровых следах, которые мы оставляем в социальных сетях сегодня. <...> И суверенитет завтрашнего дня — это наличие собственных цифровых экосистем. У нас здесь большое преимущество, потому что у нас есть свои соцсети, в отличие от многих других обществ", — заявил парламентарий.

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Делягин подчеркнул, что в выигрышном положении также находятся Китай и США, которые имеют собственные цифровые системы. У РФ же есть возможности для создания подобных сред, в отличие "от той же самой Европы". Депутат добавил, что нынешнее общество за время своего существования переходит уже в третью эпоху — когда основным занятием человека становится формирование цифрового следа для обучения искусственного интеллекта.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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