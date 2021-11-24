Путин поддержал предложение об ответственности за низкие темпы внедрения российского софта

Глава государства согласился с этой инициативой и заметил, что руководители госкомпаний должны понимать, что то, чем даже они пользуются сегодня, в какой-то момент может оказаться закрытым.

"Согласен с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний. Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть просто закрытым — и всё. И они будут не готовы, а если окажутся неготовыми, то будут нести ответственность", — сказал Путин.