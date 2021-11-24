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Путин поддержал предложение об ответственности за низкие темпы внедрения российского софта

Даже то, чем коллеги пользуются сегодня, по известным причинам в какой-то момент может оказаться закрытым, предупредил глава государства.

24 ноября, 13:54
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

В России должна появиться персональная ответственность руководителей государственных компаний за низкие темпы внедрения российского софта. С таким предложением выступил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

Глава государства согласился с этой инициативой и заметил, что руководители госкомпаний должны понимать, что то, чем даже они пользуются сегодня, в какой-то момент может оказаться закрытым.

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"Согласен с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний. Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть просто закрытым — и всё. И они будут не готовы, а если окажутся неготовыми, то будут нести ответственность", — сказал Путин.

Ранее Лайф рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба не поддержала расширенную предустановку российского софта на смартфоны. В ведомстве отметили, что необходимо работать над программами для видео-конференц-связи. В этом сегменте сильная конкуренция.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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