Путин поддержал предложение об ответственности за низкие темпы внедрения российского софта
Даже то, чем коллеги пользуются сегодня, по известным причинам в какой-то момент может оказаться закрытым, предупредил глава государства.
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В России должна появиться персональная ответственность руководителей государственных компаний за низкие темпы внедрения российского софта. С таким предложением выступил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
Глава государства согласился с этой инициативой и заметил, что руководители госкомпаний должны понимать, что то, чем даже они пользуются сегодня, в какой-то момент может оказаться закрытым.
"Согласен с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний. Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть просто закрытым — и всё. И они будут не готовы, а если окажутся неготовыми, то будут нести ответственность", — сказал Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба не поддержала расширенную предустановку российского софта на смартфоны. В ведомстве отметили, что необходимо работать над программами для видео-конференц-связи. В этом сегменте сильная конкуренция.
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