Депутат ГД Ефимов предложил давать скидку при оплате штрафов женщинам, нарушившим ПДД

Депутат Государственной думы, член думского Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов в беседе с Лайфом высказался против инициативы о запрете указывать пол виновника ДТП. По его словам, женщины водят не хуже мужчин.

"Я против! На Западе вообще сейчас нет полового признака. Наверное, те, кто этот вопрос поднимают, хотят лет через пять-десять прийти к Европе и убрать слова "муж", "жена" и "ребёнок". Я против! — отрезал Ефимов. — Женщины у нас и танки, и самолёты водят, и корабли. И мы этим гордимся".

Собеседник отметил, что, согласно статистике, за мужчинами числится больше нарушений, чем за женщинами. Так, по словам депутата, устраивают "гонки по тротуарам" и "нарушают правила движения" блогеры, среди которых только одна девушка, "а остальные все мужчины".

"И я считаю, наоборот, женщине скидку надо давать (при оплате штрафа за нарушение ПДД. — Прим. Лайфа), если она нарушила правила", — добавил Ефимов, объясняя это тем, что дамы и так заняты заботами о муже, детях.