Дробыш рассказал об отношении к вакцинации от ковида
По словам композитора, он ежедневно слышит доводы за и против, однако уверен, что с помощью прививок можно победить и коронавирус.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Известный российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с RT высказал свою позицию в отношении вакцинации от коронавируса.
"Я взял себя, жену, мы вакцинировались, и я не собираюсь слушать вообще никого, никакие доводы. Я читаю, что вакцинирование победило большие болезни: корь, оспу и так далее. Я думаю, что вакцинирование победит и это", — сказал композитор.
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Дробыш заявил, что ежедневно слышит доводы за и против вакцинации. При этом, по его мнению, у каждого должна быть своя голова на плечах.
"Здравый смысл подсказывает мне, что вакцинирование неизбежно", — заключил артист.
Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Медики предложили им лично посетить красные зоны ковидных отделений, посмотреть, к чему приводит CoViD-19.
Адресовано же письмо как в целом противникам вакцинации, так и определённым людям. Среди них Мария Шукшина, лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие.
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