Дробыш рассказал об отношении к вакцинации от ковида

Известный российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с RT высказал свою позицию в отношении вакцинации от коронавируса.

"Я взял себя, жену, мы вакцинировались, и я не собираюсь слушать вообще никого, никакие доводы. Я читаю, что вакцинирование победило большие болезни: корь, оспу и так далее. Я думаю, что вакцинирование победит и это", — сказал композитор.

Дробыш заявил, что ежедневно слышит доводы за и против вакцинации. При этом, по его мнению, у каждого должна быть своя голова на плечах.

"Здравый смысл подсказывает мне, что вакцинирование неизбежно", — заключил артист.

Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Медики предложили им лично посетить красные зоны ковидных отделений, посмотреть, к чему приводит CoViD-19.