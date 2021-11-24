Путин предложил распространить действие "Пушкинских карт" на кинотеатры

Действие "Пушкинских карт" необходимо распространить на сеансы отечественного кино. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали, <…> использовать эти деньги в рамках этой программы ("Пушкинская карта". — Прим. Лайфа) ещё и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства", — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Напомним, 1 сентября в России стартовал масштабный социальный проект "Пушкинская карта", с помощью которого молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт и расплачиваться за билеты специальной картой, на которую зачислено по три тысячи рублей.