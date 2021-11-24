Путин предложил распространить действие "Пушкинских карт" на кинотеатры
Как отметил глава государства, нововведение затронет только художественные и документальные фильмы отечественного производства.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Действие "Пушкинских карт" необходимо распространить на сеансы отечественного кино. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали, <…> использовать эти деньги в рамках этой программы ("Пушкинская карта". — Прим. Лайфа) ещё и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства", — сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Напомним, 1 сентября в России стартовал масштабный социальный проект "Пушкинская карта", с помощью которого молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт и расплачиваться за билеты специальной картой, на которую зачислено по три тысячи рублей.
А ранее российскую молодёжь от продажи "Пушкинских карт" предостерегла детская правозащитница Тамара Гусова. Помимо наказания себя в культурном контексте такие граждане могут понести и материальное наказание, соответствующее статье УК РФ за передачу социальных льгот и нанесение ущерба государственной казне.
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