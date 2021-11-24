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Путин предложил распространить действие "Пушкинских карт" на кинотеатры

Как отметил глава государства, нововведение затронет только художественные и документальные фильмы отечественного производства.

24 ноября, 13:21
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Действие "Пушкинских карт" необходимо распространить на сеансы отечественного кино. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я предлагаю, как мы вчера с вами и обсуждали, <…> использовать эти деньги в рамках этой программы ("Пушкинская карта". — Прим. Лайфа) ещё и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства", — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Обладатели "Пушкинских карт" смогут попасть на арт-медиацию в Русском музее

Обладатели "Пушкинских карт" смогут попасть на арт-медиацию в Русском музее

Напомним, 1 сентября в России стартовал масштабный социальный проект "Пушкинская карта", с помощью которого молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт и расплачиваться за билеты специальной картой, на которую зачислено по три тысячи рублей.

А ранее российскую молодёжь от продажи "Пушкинских карт" предостерегла детская правозащитница Тамара Гусова. Помимо наказания себя в культурном контексте такие граждане могут понести и материальное наказание, соответствующее статье УК РФ за передачу социальных льгот и нанесение ущерба государственной казне.

В Минцифры рассказали о бессмысленности продажи "Пушкинской карты"

В Минцифры рассказали о бессмысленности продажи "Пушкинской карты"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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