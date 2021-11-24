Писатель Проханов назвал Знамя Победы иконой сегодняшней России
На дискуссии Изборского клуба, где практически впервые собрались разные интеллектуальные площадки, журналист отметил, что каждый раз, когда полотно выносится на площадь, происходит приобщение.
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Писатель Проханов назвал Знамя Победы иконой сегодняшней России. Видео © LIFE
Тяжёлые времена в своей истории русская государственность "переплывала на иконах", ставших своеобразными ковчегами. А Знамя Победы, которое весной 1945 года водрузили на крышу здания Рейхстага в Берлине солдаты Красной армии, является иконой, позволившей выстоять сегодняшнему государству российскому. Таким мнением поделился российский и советский писатель и журналист Александр Проханов, выступая в Изборском клубе экспертов, где в этом году практически впервые собрались разные интеллектуальные площадки, которые совместно подумают над идеологическими конструкциями будущего.
"Оно, это Знамя, было перенесено Путиным из советского прошлого в сегодняшний [день], сделалось эмблемой нашей государственности. И каждый раз, когда Знамя Победы выносится на площадь, происходит своеобразное приобщение — Россия прикладывается к этой иконе, прикладывается в виде войск, в виде зрителей, ветеранов, "Бессмертного полка", — отметил писатель.
Проханов подчеркнул, что задача сегодняшней идеологической работы заключается в создании плацдарма политологических представлений, понятных для политиков и практиков, чтобы в дальнейшем русская идеология превратилась в "икону русской Победы".
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители городов трудовой доблести будут уважать подвиги предков. Также глава государства отметил, что своими успехами, достижениями и устремлённостью в будущее горожане могут вносить значимый вклад в развитие страны.
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