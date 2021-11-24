Писатель Проханов назвал Знамя Победы иконой сегодняшней России. Видео © LIFE

Тяжёлые времена в своей истории русская государственность "переплывала на иконах", ставших своеобразными ковчегами. А Знамя Победы, которое весной 1945 года водрузили на крышу здания Рейхстага в Берлине солдаты Красной армии, является иконой, позволившей выстоять сегодняшнему государству российскому. Таким мнением поделился российский и советский писатель и журналист Александр Проханов, выступая в Изборском клубе экспертов, где в этом году практически впервые собрались разные интеллектуальные площадки, которые совместно подумают над идеологическими конструкциями будущего.

"Оно, это Знамя, было перенесено Путиным из советского прошлого в сегодняшний [день], сделалось эмблемой нашей государственности. И каждый раз, когда Знамя Победы выносится на площадь, происходит своеобразное приобщение — Россия прикладывается к этой иконе, прикладывается в виде войск, в виде зрителей, ветеранов, "Бессмертного полка", — отметил писатель.

Проханов подчеркнул, что задача сегодняшней идеологической работы заключается в создании плацдарма политологических представлений, понятных для политиков и практиков, чтобы в дальнейшем русская идеология превратилась в "икону русской Победы".