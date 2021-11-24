Путин: Необходимо уделить внимание работе над вакцинами от ковида для детей с двух лет
По словам президента, в некоторых странах, в том числе в Китае, работают над препаратами для малышей. Он отметил, что и в России следует над этим подумать.
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Следует уделить внимание работе над вакцинами от коронавируса для детей старше двух лет. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством.
По словам Путина, в некоторых странах, в том числе в Китае, работают над вакцинами от CoViD-19 для малолетних детей. Он отметил, что и в России следует над этим подумать. Однако прививки должны оставаться добровольными, в том числе и для детей.
Глава государства подчеркнул, что необходим порядок возможного применения вакцин. Во всяком случае, препараты должны быть в наличии, отметил он.
"Поэтому прошу правительство уделить этому должное внимание и в отведённые для этой работы сроки всё профинансировать, проследить, как идёт работа, и поддержать специалистов, которые этим занимаются", — заключил российский лидер.
Ранее Лайф сообщал, что Путину доложили об очень хорошей переносимости вакцины от ковида среди детей. Дозировка для юных граждан пересчитана на массу тела с учётом возрастных характеристик иммунитета.
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