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Путин: Необходимо уделить внимание работе над вакцинами от ковида для детей с двух лет

По словам президента, в некоторых странах, в том числе в Китае, работают над препаратами для малышей. Он отметил, что и в России следует над этим подумать.

24 ноября, 13:07
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Следует уделить внимание работе над вакцинами от коронавируса для детей старше двух лет. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством.

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По словам Путина, в некоторых странах, в том числе в Китае, работают над вакцинами от CoViD-19 для малолетних детей. Он отметил, что и в России следует над этим подумать. Однако прививки должны оставаться добровольными, в том числе и для детей.

Глава государства подчеркнул, что необходим порядок возможного применения вакцин. Во всяком случае, препараты должны быть в наличии, отметил он.

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"Поэтому прошу правительство уделить этому должное внимание и в отведённые для этой работы сроки всё профинансировать, проследить, как идёт работа, и поддержать специалистов, которые этим занимаются", — заключил российский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что Путину доложили об очень хорошей переносимости вакцины от ковида среди детей. Дозировка для юных граждан пересчитана на массу тела с учётом возрастных характеристик иммунитета.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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