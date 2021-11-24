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Опубликовано 24 ноября 2021, 16:00

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января 2022 года

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Эти изменения затронут около 2,7 миллиона отечественных работников.

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ

Напомним, президент России Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 654 рублей, а МРОТ увеличить на 8,6% — до 13 890 рублей. Глава государства заметил, что сумма последнего должна вырасти соразмерно прожиточному минимуму.

Голикова рассказала, сколько россиян затронет повышение прожиточного минимума и МРОТ
Голикова рассказала, сколько россиян затронет повышение прожиточного минимума и МРОТ
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Артур Лапсаков
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