Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января 2022 года

Эти изменения затронут около 2,7 миллиона отечественных работников.

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.