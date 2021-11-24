Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от ковида. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин сообщил, что испытал на себе назальную вакцину от ковида. Это произошло после того, как глава государства ревакцинировался препаратом "Спутник лайт".

"У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно. Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

По словам президента, сначала он привился традиционным способом, а вскоре после этого заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов провёл российскому лидеру вакцинацию назальным способом.