"Попросил глубоко вдохнуть на счёт три": Путин рассказал, как испытывал назальную вакцину от коронавируса
Несколько дней назад глава государства ревакцинировался с помощью укола, а потом попробовал препарат в виде порошка.
Кадр видео © LIFE
Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от ковида.
Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин сообщил, что испытал на себе назальную вакцину от ковида. Это произошло после того, как глава государства ревакцинировался препаратом "Спутник лайт".
"У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно. Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад", — сказал Путин на совещании с членами правительства.
По словам президента, сначала он привился традиционным способом, а вскоре после этого заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов провёл российскому лидеру вакцинацию назальным способом.
"Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок и попросил меня вдохнуть глубоко на счёт три. Затем пшикнул с одной стороны, потом с другой. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было", — признался российский лидер.
Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Президент перенёс укол хорошо и даже предложил свою кандидатуру для участия в испытаниях интраназальной вакцины от коронавируса.
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