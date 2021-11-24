Голикова: В течение полугода после перенесённого ковида умирают более 2% пациентов

В течение полугода после перенесённого ковида умирают 2,1% переболевших. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 4,4%", — сказала вице-премьер на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.