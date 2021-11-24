Голикова: В течение полугода после перенесённого ковида умирают более 2% пациентов
При этом, как уточнила вице-премьер РФ, летальность среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в два раза выше.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
В течение полугода после перенесённого ковида умирают 2,1% переболевших. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 4,4%", — сказала вице-премьер на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
А ранее Лайф рассказывал, что глава Европейского бюро ВОЗ Клюге допустил смерть 500 тысяч человек от ковида зимой. Эксперты организации рекомендуют продолжать носить маски и прививаться, ведь низкие показатели вакцинации в отдельных странах и стали причиной новой волны CoViD-19.
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