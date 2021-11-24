Минздрав сегодня зарегистрирует вакцину от ковида для подростков "Спутник М"
Препарат разрешён для применения среди несовершеннолетних возрастом от 12 до 17 лет. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, он поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря 2021 года.
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Министерство здравоохранения России в среду, 24 ноября, зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник М" для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет", — сказала вице-премьер на совещании у президента РФ Владимира Путина.
По словам Голиковой, препарат поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря 2021 года.
Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.
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