Минздрав сегодня зарегистрирует вакцину от ковида для подростков "Спутник М"

Министерство здравоохранения России в среду, 24 ноября, зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник М" для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет", — сказала вице-премьер на совещании у президента РФ Владимира Путина.