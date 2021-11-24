НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минздрав сегодня зарегистрирует вакцину от ковида для подростков "Спутник М"

Препарат разрешён для применения среди несовершеннолетних возрастом от 12 до 17 лет. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, он поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря 2021 года.

24 ноября, 12:35

Фото © Pexels

Министерство здравоохранения России в среду, 24 ноября, зарегистрирует вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник М" для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет", — сказала вице-премьер на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Нейросеть спрогнозировала точную дату, когда четвёртая волна ковида достигнет пика

Нейросеть спрогнозировала точную дату, когда четвёртая волна ковида достигнет пика

По словам Голиковой, препарат поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря 2021 года.

Напомним, что вакцина "Спутник М" близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст. Буква М означает, что препарат разработан для маленьких пациентов. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1