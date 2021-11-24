Голикова: Повторно заболевших ковидом в России менее процента
Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который осуществляет Правительство РФ.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Из общего числа переболевших коронавирусом в России менее одного процента заразились инфекцией вновь. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, составляет на сегодняшний день 0,74%", — сказала вице-премьер на совещании Владимира Путина с членами правительства.
Ранее Лайф сообщал, что в России за минувшие сутки выявили минимальное с 16 октября число случаев заражения коронавирусом — 33 558. Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, в стране заразилось 9 434 393 человека. Умерли за последние 24 часа 1240 граждан, всего — 267 819 пациентов.
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