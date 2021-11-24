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Голикова: Повторно заболевших ковидом в России менее процента

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который осуществляет Правительство РФ.

24 ноября, 12:30
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / <strong style="font-weight: bold;">Андрей Никеричев</strong></p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Из общего числа переболевших коронавирусом в России менее одного процента заразились инфекцией вновь. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, составляет на сегодняшний день 0,74%", — сказала вице-премьер на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Голикова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России на 6,1% за неделю

Голикова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России на 6,1% за неделю

Ранее Лайф сообщал, что в России за минувшие сутки выявили минимальное с 16 октября число случаев заражения коронавирусом — 33 558. Всего с начала пандемии, по данным оперштаба, в стране заразилось 9 434 393 человека. Умерли за последние 24 часа 1240 граждан, всего — 267 819 пациентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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