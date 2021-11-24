Голикова: Повторно заболевших ковидом в России менее процента

Из общего числа переболевших коронавирусом в России менее одного процента заразились инфекцией вновь. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, составляет на сегодняшний день 0,74%", — сказала вице-премьер на совещании Владимира Путина с членами правительства.