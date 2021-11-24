Голикова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России на 6,1% за неделю

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю снизилась в России на 6,1%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По итогам прошедшей, 46-й недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в РФ снизилась на 6,1%", — сказала Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер добавила, что заболеваемость составила 175,6 на 100 тысяч населения.