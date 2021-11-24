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Голикова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России на 6,1% за неделю

Она составила 175,6 на 100 тысяч населения, уточнила вице-премьер на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

24 ноября, 12:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю снизилась в России на 6,1%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По итогам прошедшей, 46-й недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в РФ снизилась на 6,1%", — сказала Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

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Вице-премьер добавила, что заболеваемость составила 175,6 на 100 тысяч населения.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов призвал готовиться к пятой волне пандемии ковида. По мнению профессора, справиться с ней или предотвратить её вовсе поможет прежде всего вакцинация.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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