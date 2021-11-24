Голикова назвала неизбежным новый подъём заболеваемости ковидом в России
Сейчас мы находимся в преддверии Нового года, поэтому очень важно соблюдать ограничительные меры, которые действуют в стране, добавила вице-премьер.
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В России неизбежно будет новый подъём заболеваемости коронавирусом, именно поэтому так важно добиться достижения коллективного иммунитета. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К сожалению, я просто напомню, что, когда началась эта волна заболеваемости, мы стартовали с цифр 20 тысяч [заразившихся] в сутки, сейчас у нас в сутки почти 35 тысяч. И нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъём. А он будет", — сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства, уточнив, что новой волны не удалось избежать другим странам.
Голикова напомнила, что скоро наступит Новый год и начнутся праздники и, чтобы избежать нового роста числа инфицированных, население по-прежнему должно соблюдать ограничительные меры, которые власти совместно выработали.
Ранее Татьяна Голикова заявила, что повторно заболевших ковидом в России менее процента. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, который осуществляет Правительство РФ.
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