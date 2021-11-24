Голикова назвала неизбежным новый подъём заболеваемости ковидом в России

"К сожалению, я просто напомню, что, когда началась эта волна заболеваемости, мы стартовали с цифр 20 тысяч [заразившихся] в сутки, сейчас у нас в сутки почти 35 тысяч. И нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъём. А он будет", — сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства, уточнив, что новой волны не удалось избежать другим странам.