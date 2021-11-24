Начальник отдела полиции Долгопрудного задержан за организацию незаконной миграции

Начальник отдела полиции Долгопрудного Карен Севикян задержан по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД России. Как уточняется в релизе ведомства, подозреваемый возглавляет отдел полиции по ГО Долгопрудный МУ МВД РФ "Мытищинское".

"По предварительной информации, указанный сотрудник причастен к организации незаконной миграции", — сказали в пресс-службе.

Силовики предполагают, что Севикян устроил вывоз семерых граждан Индии из России в Америку транзитом через Мексику. Двух индусов он отправил 11 ноября, а сейчас попался на подготовке к переброске ещё пятерых. У него был сообщник, который оформлял поддельные визы и брони билетов, полагают в ведомстве. Транзит осуществлялся через столичный аэропорт Шереметьево.

На Севикяна возбуждено уголовное дело, его подельников ищут. Ранее он уже попадал в поле зрения силовиков. Будучи главой Пушкинского отдела полиции, он проходил свидетелем по делу об исчезновении бизнесмена. В квартире и кабинете полицейского проходили обыски.