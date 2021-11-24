Начальник отдела полиции Долгопрудного задержан за организацию незаконной миграции
Силовики предполагают, что он устроил вывоз семерых граждан Индии из России в Америку транзитом через Мексику.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Начальник отдела полиции Долгопрудного Карен Севикян задержан по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД России. Как уточняется в релизе ведомства, подозреваемый возглавляет отдел полиции по ГО Долгопрудный МУ МВД РФ "Мытищинское".
"По предварительной информации, указанный сотрудник причастен к организации незаконной миграции", — сказали в пресс-службе.
Силовики предполагают, что Севикян устроил вывоз семерых граждан Индии из России в Америку транзитом через Мексику. Двух индусов он отправил 11 ноября, а сейчас попался на подготовке к переброске ещё пятерых. У него был сообщник, который оформлял поддельные визы и брони билетов, полагают в ведомстве. Транзит осуществлялся через столичный аэропорт Шереметьево.
На Севикяна возбуждено уголовное дело, его подельников ищут. Ранее он уже попадал в поле зрения силовиков. Будучи главой Пушкинского отдела полиции, он проходил свидетелем по делу об исчезновении бизнесмена. В квартире и кабинете полицейского проходили обыски.
Ранее Лайф рассказал, что бывшего росгвардейца из Перми приговорили к 13 годам за изнасилование школьника. Вместе с тем подсудимого лишили воинского звания лейтенанта, а также приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей.
Комментариев: 0