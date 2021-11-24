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Путин согласился с идеей продлить действие сертификата о перенесённом коронавирусе

С таким предложением выступила в среду Татьяна Голикова. По её словам, вместо полугода документ должен быть действителен целый год.

24 ноября, 12:36

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесённого коронавируса с шести месяцев до одного года. Речь об этом зашла во время совещания главы государства с членами правительства в среду.

Голикова напомнила, что решение о полугодовом сроке действия сертификата было принято в июне, когда в России наблюдался эпидемический подъём. Сейчас, по её словам, согласно мониторингу переболевших, повторно заболели 0,74 процента россиян. И в целом, учитывая ситуацию с заболеваемостью, действие таких сертификатов необходимо продлить.

"Да, так и будем делать", — сказал президент, выслушав доклад Голиковой.

Голикова: Повторно заболевших ковидом в России менее процента

Голикова: Повторно заболевших ковидом в России менее процента

Ранее Лайф писал, что в России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Цифра считается минимальной с 16 октября. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране заразилось 9 434 393 человека.

Напомним, что врачи 11 российских больниц написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Медики предложили им лично посетить красные зоны ковидных отделений, посмотреть, к чему приводит ковид.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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