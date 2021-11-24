Путин согласился с идеей продлить действие сертификата о перенесённом коронавирусе

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесённого коронавируса с шести месяцев до одного года. Речь об этом зашла во время совещания главы государства с членами правительства в среду.

Голикова напомнила, что решение о полугодовом сроке действия сертификата было принято в июне, когда в России наблюдался эпидемический подъём. Сейчас, по её словам, согласно мониторингу переболевших, повторно заболели 0,74 процента россиян. И в целом, учитывая ситуацию с заболеваемостью, действие таких сертификатов необходимо продлить.

"Да, так и будем делать", — сказал президент, выслушав доклад Голиковой.

Ранее Лайф писал, что в России выявили 33 558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Цифра считается минимальной с 16 октября. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в стране заразилось 9 434 393 человека.