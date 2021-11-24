Эксперт Глазьев призвал соотнести экономическую политику РФ с духовной культурой. Видео © LIFE

Российский экономист и политик Сергей Глазьев призвал соотнести экономическую политику РФ с духовной культурой населения, чтобы улучшить ситуацию в этой сфере. Такое предложение он озвучил во время выступления на Изборском клубе экспертов, где в этом году практически впервые собрались разные интеллектуальные площадки, которые совместно подумают над идеологическими конструкциями будущего.

"Если мы приведём нашу экономическую политику в соответствие с основными нравственными императивами, которые вырастают из глубин нашей духовной культуры, то ситуация резко поменяется. Мы видим возможность опережающего развития нашей экономики не менее чем на 8% в год, не хуже, чем в Китае", — сказал Глазьев.

Он отметил, что эксперты также замечают возможности наращивания высокотехнологических сфер деятельности, способы преодоления неравенства и повышения производительности труда. По словам экономиста, творческий потенциал граждан РФ может раскрыться в том случае, если окружающая среда, в том числе политика госрегулирования, будет соответствовать духовным устремлениям и ценностям, а не противоречить им. Он подчеркнул, что сейчас Россия парадоксально лидирует по уровню маркетизации общественного сознания, коррупции, алчности и культу денег. И такая экономическая политика не принесёт успеха, так как глубоко чужда идеологическим и духовным основам общественного сознания.