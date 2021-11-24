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Минск обвинил польских силовиков в попытке остановить мигрантов автоматными очередями

Как отметили в белорусском Госпогранкомитете, во избежание возможных провокаций участок был прикрыт военнослужащими.

24 ноября, 12:50
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Польские силовики применили оружие для того, чтобы остановить группу мигрантов, планировавших пересечь белорусскую границу минувшей ночью. Об этом сообщили Лайфу в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

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"В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями", — рассказали в погранведомстве.

Там также уточнили, что для того, чтобы избежать возможных провокаций, участок был прикрыт белорусскими военнослужащими.

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Ранее Лайф сообщал, что мигранты на границе с Польшей не обращались к властям Белоруссии с просьбами об убежище. 22 ноября республику покинуло 118 беженцев. Органы внутренних дел и пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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