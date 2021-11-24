Минск обвинил польских силовиков в попытке остановить мигрантов автоматными очередями

Польские силовики применили оружие для того, чтобы остановить группу мигрантов, планировавших пересечь белорусскую границу минувшей ночью. Об этом сообщили Лайфу в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями", — рассказали в погранведомстве.

Там также уточнили, что для того, чтобы избежать возможных провокаций, участок был прикрыт белорусскими военнослужащими.