Минск обвинил польских силовиков в попытке остановить мигрантов автоматными очередями
Как отметили в белорусском Госпогранкомитете, во избежание возможных провокаций участок был прикрыт военнослужащими.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Польские силовики применили оружие для того, чтобы остановить группу мигрантов, планировавших пересечь белорусскую границу минувшей ночью. Об этом сообщили Лайфу в Государственном пограничном комитете Белоруссии.
"В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями", — рассказали в погранведомстве.
Там также уточнили, что для того, чтобы избежать возможных провокаций, участок был прикрыт белорусскими военнослужащими.
Ранее Лайф сообщал, что мигранты на границе с Польшей не обращались к властям Белоруссии с просьбами об убежище. 22 ноября республику покинуло 118 беженцев. Органы внутренних дел и пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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