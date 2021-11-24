В Карелии опрокинулся туристический автобус, есть пострадавшие

В Карелии в Питкярантском районе на 306-м километре автодороги А121 "Сортавала" опрокинулся туристический автобус, в котором находилось 37 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по республике.

"Автобус King Long двигался в сторону города Сортавала. При прохождении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием", — говорится в релизе.

В салоне находилось 37 человек: экскурсовод, два водителя и 34 туриста, среди которых студенты Севастопольского государственного университета. Отмечается, что учащиеся приехали в регион с сопровождающими на отдых. В результате ДТП пострадало шесть человек, пять из них госпитализированы. У водителя автобуса 1967 года рождения признаков опьянения не найдено, при себе у него было удостоверение соответствующей категории. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины аварии.

Как сообщил представитель регионального Минздрава в беседе с РИА "Новости", в местную больницу поступили пострадавшие. У них зафиксированы лёгкие травмы, тяжёлых нет. Травмированных отпустят домой.