Голикова: Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%
Его рост является самой важной задачей в борьбе с инфекцией, подчеркнула вице-премьер.
Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к CoViD-19 в нашей стране достиг 50,4%. Об этом она сообщила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"По-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%", — уточнила вице-премьер.
Ранее Лайф писал, что, по заявлению Голиковой, повторно заболевших ковидом в России менее процента.
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