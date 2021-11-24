Голикова: Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к CoViD-19 в нашей стране достиг 50,4%. Об этом она сообщила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%", — уточнила вице-премьер.