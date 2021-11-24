Путин доволен процессом вакцинации в Вооружённых силах РФ

Президент России Владимир Путин доволен тем, как проходит вакцинация от коронавируса в Вооружённых силах РФ. Во время совещания с правительством глава государства рекомендовал не только своевременно сделать прививку в первый раз, но и вовремя пройти ревакцинацию.

"Тогда у нас люди будут защищены так, как это сейчас у нас имеет место быть в вооружённых силах. Там у нас порядок. Там люди здоровые, молодые, как правило. Но процедура вакцинации, ревакцинации проведена, и люди чувствуют себя уверенно, исполняют свой служебный долг, несут службу", — сказал российский лидер.