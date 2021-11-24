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Путин доволен процессом вакцинации в Вооружённых силах РФ

Российский лидер отметил, что там также по необходимости проведена ревакцинация, люди чувствуют себя уверенно и несут службу.

24 ноября, 13:03

Фото © ТАСС / РА / Srdjan Ilic/PIXSELL

Президент России Владимир Путин доволен тем, как проходит вакцинация от коронавируса в Вооружённых силах РФ. Во время совещания с правительством глава государства рекомендовал не только своевременно сделать прививку в первый раз, но и вовремя пройти ревакцинацию.

"Тогда у нас люди будут защищены так, как это сейчас у нас имеет место быть в вооружённых силах. Там у нас порядок. Там люди здоровые, молодые, как правило. Но процедура вакцинации, ревакцинации проведена, и люди чувствуют себя уверенно, исполняют свой служебный долг, несут службу", — сказал российский лидер.

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Напомним, в начале ноября российских военных начали прививать от коронавируса ещё одной вакциной. Ранее иммунизация солдат проводилась первой зарегистрированной в мире антиковидной вакциной "Спутник V".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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