Путин доволен процессом вакцинации в Вооружённых силах РФ
Российский лидер отметил, что там также по необходимости проведена ревакцинация, люди чувствуют себя уверенно и несут службу.
Фото © ТАСС / РА / Srdjan Ilic/PIXSELL
Президент России Владимир Путин доволен тем, как проходит вакцинация от коронавируса в Вооружённых силах РФ. Во время совещания с правительством глава государства рекомендовал не только своевременно сделать прививку в первый раз, но и вовремя пройти ревакцинацию.
"Тогда у нас люди будут защищены так, как это сейчас у нас имеет место быть в вооружённых силах. Там у нас порядок. Там люди здоровые, молодые, как правило. Но процедура вакцинации, ревакцинации проведена, и люди чувствуют себя уверенно, исполняют свой служебный долг, несут службу", — сказал российский лидер.
"Попросил глубоко вдохнуть на счёт три": Путин рассказал, как испытывал назальную вакцину от коронавируса
Напомним, в начале ноября российских военных начали прививать от коронавируса ещё одной вакциной. Ранее иммунизация солдат проводилась первой зарегистрированной в мире антиковидной вакциной "Спутник V".
Комментариев: 0