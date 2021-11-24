Путин предложил проанализировать продолжительность жизни в регионах с привязкой к уровню вакцинации
Сделать это несложно, необходимо представить результаты в ближайшее время, подчеркнул глава государства.
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Необходимо проанализировать показатели смертности и продолжительности жизни в регионах РФ с высокими и низкими уровнями вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
"Мне кажется, нужно провести, это несложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто", — заявил глава государства, добавив, что сделать это необходимо довольно быстро.
Ранее Путин согласился с идеей продлить действие сертификата о перенесённом коронавирусе. С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, вместо полугода документ должен быть действителен целый год.
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