Путин предложил проанализировать продолжительность жизни в регионах с привязкой к уровню вакцинации

Необходимо проанализировать показатели смертности и продолжительности жизни в регионах РФ с высокими и низкими уровнями вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

"Мне кажется, нужно провести, это несложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто", — заявил глава государства, добавив, что сделать это необходимо довольно быстро.