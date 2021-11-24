Губернатор Ленобласти заявил о сохранении ограничений на массовые мероприятия до 2022-го

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что ограничения на проведение массовых мероприятий в регионе сохранятся до Нового года. Об этом глава региона сообщил на заседании областного правительства.

"Мы оставляем ограничения, это очень важно в преддверии Нового года — на проведение общественных и иных массовых мероприятий. Здесь, конечно, мы не можем допустить вольности, потому что как раз общественные места, массовые мероприятия приводят к заражению, передаче ковида", — уточнил Дрозденко.

Однако, по словам губернатора, новые ужесточения контроля вводиться не будут.

"Ленинградская область не планирует вводить новые ограничения, связанные с CoViD-19. У нас сейчас работает достаточно разумная система ограничений — она точечная, разбитая на зоны — красную, жёлтую, зелёную", — подытожил Дрозденко.