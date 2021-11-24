Центру Гамалеи выдали разрешение на клинические испытания назальной вакцины от ковида
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, доклинические исследования препарата, в ходе которых подтвердилась его безопасность, ранее успешно завершились.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы клинических исследований назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
По словам главы кабмина, доклинические испытания препарата, в ходе которых подтвердилась его безопасность, успешно завершились. Как подчеркнул премьер, теперь на протяжении 42 дней будут проходить испытания с участием добровольцев старше 18 лет.
"Это нужно, чтобы ещё раз оценить безопасность, эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку", — уточнил Мишустин.
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Ранее стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.
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