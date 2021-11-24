Центру Гамалеи выдали разрешение на клинические испытания назальной вакцины от ковида

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение первой фазы клинических исследований назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы кабмина, доклинические испытания препарата, в ходе которых подтвердилась его безопасность, успешно завершились. Как подчеркнул премьер, теперь на протяжении 42 дней будут проходить испытания с участием добровольцев старше 18 лет.