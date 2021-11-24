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Mash: Кинопродюсер Рудинштейн перенёс инсульт и находится в предкоматозном состоянии

Сейчас врачи подключили ему зонд для питания. Продюсер не реагирует на внешние раздражители, и его состояние остаётся тяжёлым.

24 ноября, 13:18
<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, неделю назад госпитализированный с сердечным приступом, перенёс инсульт. По данным телеграм-канала Mash, пациент находится в предкоматозном состоянии.

Сейчас продюсер не реагирует на внешние раздражители, и врачи подключили ему зонд для питания. Его состояние остаётся тяжёлым. Напомним, в сентябре продюсер перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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