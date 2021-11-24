Mash: Кинопродюсер Рудинштейн перенёс инсульт и находится в предкоматозном состоянии

Кинопродюсер Марк Рудинштейн, неделю назад госпитализированный с сердечным приступом , перенёс инсульт. По данным телеграм-канала Mash, пациент находится в предкоматозном состоянии.

Сейчас продюсер не реагирует на внешние раздражители, и врачи подключили ему зонд для питания. Его состояние остаётся тяжёлым. Напомним, в сентябре продюсер перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.