В "Единой России" поддержали открытое письмо врачей к противникам прививок
Депутат Хубезов отметил, что если увидеть, как болеют и страдают люди, то "человек в здравом рассудке" обязательно примет сторону медиков.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Члены партии "Единая Россия" поддержали открытое письмо врачей 11 ковидных больниц, адресованное противникам вакцинации. Об этом говорится в официальном телеграм-канале политической силы, где также приводится комментарий председателя думского Комитета по здравоохранению Дмитрия Хубезова.
"Как врач, который работал с первого дня в красной зоне крупнейшего ковид-госпиталя одного из регионов России, могу сказать, что я полностью поддерживаю обращение врачей. Для меня удивительно, когда люди сомневаются и препятствуют тому, что спасает жизни, а вакцинация действительно спасает. И кому в этой ситуации верить, как не врачам. Те же, кто попал в красную зону и лежит в реанимации, сразу меняют своё мнение на противоположное", — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что если увидеть своими глазами происходящее в госпиталях, как болеют и страдают люди, то "человек в здравом рассудке" обязательно перейдёт на сторону врачей, подписавших письмо.
Ранее Лайф рассказывал, что врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Авторы послания отмечают, что, если адресаты посетят ковидные отделения и изменят своё мнение, "меньше людей будет умирать". В Кремле выразили надежду, что это обращение поможет изменить точку зрения противников вакцинации.
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