В "Единой России" поддержали открытое письмо врачей к противникам прививок

"Как врач, который работал с первого дня в красной зоне крупнейшего ковид-госпиталя одного из регионов России, могу сказать, что я полностью поддерживаю обращение врачей. Для меня удивительно, когда люди сомневаются и препятствуют тому, что спасает жизни, а вакцинация действительно спасает. И кому в этой ситуации верить, как не врачам. Те же, кто попал в красную зону и лежит в реанимации, сразу меняют своё мнение на противоположное", — отметил парламентарий.