Борис Галкин вспомнил, что Нина Русланова студенткой была уже сложившейся актрисой
Заслуженный артист РФ сожалеет, что они мало времени проводили вместе. Они с Руслановой созванивались, когда у той был инсульт, Галкин навещал её.
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Актёр Борис Галкин рассказал, какой была его коллега Нина Русланова. Видео © LIFE
Народная артистка РФ Нина Русланова была яркой и невероятной актрисой, она отдавалась своей работе полностью. Об этом журналистам рассказал советский и российский актёр театра и кино Борис Галкин.
"Нина очень много снималась, у неё свыше ста картин <…> она снималась по две картины в год. Невероятная, конечно. С её способностью, стремлением, её умением работать, она тратилась всегда исчерпывающе и в душе своей, и физически, и профессионально. Очень яркая. Нина Русланова была лидером в творческом смысле слова", — рассказал собеседник.
Он также отметил, что Нина Русланова во время студенчества показывала себя уже сложившейся актрисой. По словам Бориса Галкина, Русланова могла прямым текстом сказать, если видела непрофессионала в работе. Вместе с тем Галкин признался, что сожалеет о том, что они мало времени проводили вместе. Артист созванивался с Руслановой, когда у той был инсульт, навещал. Также поддерживал связь и с дочерью звезды.
"Конечно, хотелось бы, чтобы [встреч] было больше, но видите, какая жизнь суетная у нас. Я, конечно, сожалею по этому поводу, да и тот, кто остаётся, ему тяжелее", — заключил он.
Напомним, в минувшее воскресенье, 21 ноября, стало известно, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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