Борис Галкин вспомнил, что Нина Русланова студенткой была уже сложившейся актрисой

Актёр Борис Галкин рассказал, какой была его коллега Нина Русланова. Видео © LIFE

Народная артистка РФ Нина Русланова была яркой и невероятной актрисой, она отдавалась своей работе полностью. Об этом журналистам рассказал советский и российский актёр театра и кино Борис Галкин.

"Нина очень много снималась, у неё свыше ста картин <…> она снималась по две картины в год. Невероятная, конечно. С её способностью, стремлением, её умением работать, она тратилась всегда исчерпывающе и в душе своей, и физически, и профессионально. Очень яркая. Нина Русланова была лидером в творческом смысле слова", — рассказал собеседник.

Он также отметил, что Нина Русланова во время студенчества показывала себя уже сложившейся актрисой. По словам Бориса Галкина, Русланова могла прямым текстом сказать, если видела непрофессионала в работе. Вместе с тем Галкин признался, что сожалеет о том, что они мало времени проводили вместе. Артист созванивался с Руслановой, когда у той был инсульт, навещал. Также поддерживал связь и с дочерью звезды.

"Конечно, хотелось бы, чтобы [встреч] было больше, но видите, какая жизнь суетная у нас. Я, конечно, сожалею по этому поводу, да и тот, кто остаётся, ему тяжелее", — заключил он.