Путин призвал сделать всё необходимое для обеспечения достойных зарплат бюджетникам

Президент России Владимир Путин призвал сделать всё необходимое, чтобы обеспечить бюджетникам достойный уровень зарплаты. Он напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года.

"Тема сегодняшнего заседания также связана с доходами граждан, тех, кто работает в здравоохранении, образовании, науке, культуре, социальной сфере, в социальной защите. Нам нужно сделать всё необходимое, всё возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей", — отметил российский лидер на совещании с правительством в среду.

Напомним, что в России как минимум каждый десятый работник в 13 регионах получает более 100 тысяч рублей в месяц. А лидерами по доле высокооплачиваемых специалистов стали северные территории — Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.