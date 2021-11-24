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Путин призвал сделать всё необходимое для обеспечения достойных зарплат бюджетникам

Российский лидер напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года.

24 ноября, 13:55

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин призвал сделать всё необходимое, чтобы обеспечить бюджетникам достойный уровень зарплаты. Он напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года.

"Тема сегодняшнего заседания также связана с доходами граждан, тех, кто работает в здравоохранении, образовании, науке, культуре, социальной сфере, в социальной защите. Нам нужно сделать всё необходимое, всё возможное, чтобы обеспечить здесь достойный уровень заработной платы людей", отметил российский лидер на совещании с правительством в среду.

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Напомним, что в России как минимум каждый десятый работник в 13 регионах получает более 100 тысяч рублей в месяц. А лидерами по доле высокооплачиваемых специалистов стали северные территории — Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Ранее россияне высказались о размере достойной пенсии. Молодёжь и люди старшего возраста разошлись в данной сумме почти на 10 тысяч рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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