В Союзе женщин России поблагодарили юриста Бородина за предложение запретить указывать пол виновников ДТП

Заместитель председателя Союза женщин России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Надежда Сучкова поддержала инициативу о запрете указывать пол виновников ДТП. Собеседница Лайфа отметила, что СМИ относятся к женщинам за рулём не так предвзято, как сами автомобилисты, и эта проблема стоит куда острее.

"С одной стороны, да, есть предвзятость к женщине за рулём. Мы же это знаем. И как нас называют. Редко когда говорят "автоледи", чаще всего по-другому. Не дай бог она ещё неправильно свернёт или остановится. СМИ ещё корректно, а сами водители немножко предвзято относятся к нам, и это нехорошо", — считает эксперт.

Также представитель Союза женщин России поблагодарила юриста Виталия Бородина за инициативу и отметила, что дамы водят аккуратнее мужчин.

"Женщины очень редко совершают ДТП, по статистике. Женщины аккуратно водят машину и реже пьяные за рулём находятся. Где-то есть правильность в инициативе. Спасибо ему за то, что он защищает нас, женщин", — заключила собеседница.

Напомним, что в России предложили ввести запрет на указание пола виновников автомобильных аварий. Автор инициативы Виталий Бородин отметил, что "за рулём все одинаковы и все равны", а некоторые журналисты "недобросовестно подходят" к этой теме. Общественник подчеркнул, что при поступлении дела в суд в протоколе должно быть написано именно "водитель" — без указания половой принадлежности участника аварии.