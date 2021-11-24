Первый замглавы Минздрава Фисенко призвал родителей прививать подростков от ковида

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко обратился к родителям подростков в возрасте от 12 до 17 лет с призывом прививать своих детей от коронавируса.

"Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации (подростков от 12 до 17 лет. — Прим. Лайфа), учитывая её безопасность", — сказал первый замглавы Минздрава в эфире телеканала "Россия 24".

Фисенко подчеркнул, что дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.