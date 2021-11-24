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Первый замглавы Минздрава Фисенко призвал родителей прививать подростков от ковида

В ведомстве отметили, что несовершеннолетние являются основными переносчиками болезни и источниками заражения для своих старших родственников.

24 ноября, 14:24

Фото © Pixabay

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко обратился к родителям подростков в возрасте от 12 до 17 лет с призывом прививать своих детей от коронавируса.

"Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации (подростков от 12 до 17 лет. — Прим. Лайфа), учитывая её безопасность", — сказал первый замглавы Минздрава в эфире телеканала "Россия 24".

Замглавы центра Гамалеи объяснил необходимость создания вакцины от ковида для детей

Замглавы центра Гамалеи объяснил необходимость создания вакцины от ковида для детей

Фисенко подчеркнул, что дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности документов для исследования детской вакцины от ковида. Для вакцинации будет использоваться разбавленный определённое количество раз препарат "Спутник V", уточнил специалист.

В России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков "Спутник М"

В России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков "Спутник М"

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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