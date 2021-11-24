Первый замглавы Минздрава Фисенко призвал родителей прививать подростков от ковида
В ведомстве отметили, что несовершеннолетние являются основными переносчиками болезни и источниками заражения для своих старших родственников.
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Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко обратился к родителям подростков в возрасте от 12 до 17 лет с призывом прививать своих детей от коронавируса.
"Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации (подростков от 12 до 17 лет. — Прим. Лайфа), учитывая её безопасность", — сказал первый замглавы Минздрава в эфире телеканала "Россия 24".
Фисенко подчеркнул, что дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности документов для исследования детской вакцины от ковида. Для вакцинации будет использоваться разбавленный определённое количество раз препарат "Спутник V", уточнил специалист.
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