В Ленобласти введут обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

В Ленинградской области введут обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк на заседании правительства региона.

"Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление [об обязательной вакцинации], в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста, страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих медотводов", — уточнила она.

Также в список лиц, кто в обязательном порядке должен вакцинироваться от коронавируса, вошли студенты старше 18 лет и госслужащие.

"Добавлены подростки, лица старше 18 лет <…> Те, кто обучается в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. И уточнено, что федеральные государственные служащие, те, которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом", — рассказала Историк.