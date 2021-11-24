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В Ленобласти введут обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

Также сделать прививку от ковида предписано студентам старше 18 лет и федеральным госслужащим.

24 ноября, 14:08

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

В Ленинградской области введут обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк на заседании правительства региона.

"Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление [об обязательной вакцинации], в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста, страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих медотводов", — уточнила она.

Также в список лиц, кто в обязательном порядке должен вакцинироваться от коронавируса, вошли студенты старше 18 лет и госслужащие.

"Добавлены подростки, лица старше 18 лет <…> Те, кто обучается в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. И уточнено, что федеральные государственные служащие, те, которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом", — рассказала Историк.

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Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о сохранении ограничений на массовые мероприятия до 2022-го. При этом заверил, что новые ужесточения контроля в ближайшее время вводиться не будут.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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