В Ленобласти введут обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет
Также сделать прививку от ковида предписано студентам старше 18 лет и федеральным госслужащим.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
В Ленинградской области введут обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк на заседании правительства региона.
"Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление [об обязательной вакцинации], в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста, страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих медотводов", — уточнила она.
Также в список лиц, кто в обязательном порядке должен вакцинироваться от коронавируса, вошли студенты старше 18 лет и госслужащие.
"Добавлены подростки, лица старше 18 лет <…> Те, кто обучается в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. И уточнено, что федеральные государственные служащие, те, которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом", — рассказала Историк.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о сохранении ограничений на массовые мероприятия до 2022-го. При этом заверил, что новые ужесточения контроля в ближайшее время вводиться не будут.
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