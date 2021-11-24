Путин указал на необходимость соблюдать все требования по оплате труда медиков и педагогов
При этом глава государства призвал не учитывать дополнительные выплаты бюджетникам при определении уровня их заработных плат.
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Медики и педагоги на фоне пандемии коронавируса работают с полной отдачей сил, и все требования по оплате их труда нужно строго соблюдать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.
"Врачи, медицинские работники в целом, учителя, воспитатели трудятся в тяжёлых, экстраординарных условиях — имею в виду те ограничения, которые вызваны пандемией. Они работают действительно на совесть, с полной отдачей сил", — отметил российский лидер.
При этом Путин потребовал не учитывать дополнительные выплаты учителям и медикам при определении уровня их заработных плат.
"Хочу подчеркнуть ещё раз, что выплаты по пять тысяч рублей за классное руководство школьным учителям и преподавателям техникумов и колледжей — о них тоже не нужно забывать — не должны учитываться в определении уровня заработных плат. Это именно дополнительная поддержка, из этого и будем исходить в будущем. И никаких иных трактовок здесь прошу не допускать", — предупредил он.
Ранее в ходе того же совещания Владимир Путин призвал сделать всё необходимое, чтобы обеспечить бюджетникам достойный уровень зарплаты. Он напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года.
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