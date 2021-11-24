НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Инспекция ВОЗ в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" ожидается в декабре

А ранее в России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков "Спутник М".

24 ноября, 14:22

Фото © Агентство "Москва"

Визит представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" ожидается уже в следующем месяце. Об этом сообщил журналистам в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Минздрав РФ сейчас ведёт диалог с ВОЗ, мы ожидаем инспекцию в декабре и видим положительные подвижки в этом процессе", — сказал он.

"Попросил глубоко вдохнуть на счёт три": Путин рассказал, как испытывал назальную вакцину от коронавируса

"Попросил глубоко вдохнуть на счёт три": Путин рассказал, как испытывал назальную вакцину от коронавируса

Ранее Лайф писал, что ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему для выявления коронавируса как эталонную. Речь идёт о системе AmpliTest ("Амплитест"), разработанной Федеральным медико-биологическим агентством.

Кроме того, в России уже создан более точный экспресс-тест на коронавирус. Система найдёт применение скорее в качестве резервной. Технология может быть востребована в аэропортах или на предприятиях, когда нужно провести массовое срочное обследование.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1