Инспекция ВОЗ в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" ожидается в декабре
А ранее в России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков "Спутник М".
Фото © Агентство "Москва"
Визит представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" ожидается уже в следующем месяце. Об этом сообщил журналистам в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Минздрав РФ сейчас ведёт диалог с ВОЗ, мы ожидаем инспекцию в декабре и видим положительные подвижки в этом процессе", — сказал он.
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Ранее Лайф писал, что ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему для выявления коронавируса как эталонную. Речь идёт о системе AmpliTest ("Амплитест"), разработанной Федеральным медико-биологическим агентством.
Кроме того, в России уже создан более точный экспресс-тест на коронавирус. Система найдёт применение скорее в качестве резервной. Технология может быть востребована в аэропортах или на предприятиях, когда нужно провести массовое срочное обследование.
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