Инспекция ВОЗ в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" ожидается в декабре

Визит представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины "Спутник V" ожидается уже в следующем месяце. Об этом сообщил журналистам в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Минздрав РФ сейчас ведёт диалог с ВОЗ, мы ожидаем инспекцию в декабре и видим положительные подвижки в этом процессе", — сказал он.

Ранее Лайф писал, что ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему для выявления коронавируса как эталонную. Речь идёт о системе AmpliTest ("Амплитест"), разработанной Федеральным медико-биологическим агентством.