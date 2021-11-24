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Почта России и Минздрав подготовят дорожную карту по продаже лекарств в отделениях

Поручение правительству по организации реализации медицинских препаратов на почте президент РФ Владимир Путин дал в сентябре.

24 ноября, 14:20
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Министерство здравоохранения РФ совместно с Почтой России подготовят план мероприятий по организации продажи лекарств в отделениях почты. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Почтой России и Минздравом будет подготовлена дорожная карта по организации продажи лекарств непосредственно в самих отделениях", — сказал он на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Россияне смогут забирать на почте лекарства и получать госуслуги

Россияне смогут забирать на почте лекарства и получать госуслуги

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Петербурга откроется новый флагманский офис Почты России. В нём будут работать десять операционных окон и два окна "Почта банка".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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