Почта России и Минздрав подготовят дорожную карту по продаже лекарств в отделениях
Поручение правительству по организации реализации медицинских препаратов на почте президент РФ Владимир Путин дал в сентябре.
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Министерство здравоохранения РФ совместно с Почтой России подготовят план мероприятий по организации продажи лекарств в отделениях почты. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Почтой России и Минздравом будет подготовлена дорожная карта по организации продажи лекарств непосредственно в самих отделениях", — сказал он на совещании Владимира Путина с членами правительства.
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Петербурга откроется новый флагманский офис Почты России. В нём будут работать десять операционных окон и два окна "Почта банка".
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