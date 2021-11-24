Почта России и Минздрав подготовят дорожную карту по продаже лекарств в отделениях

Министерство здравоохранения РФ совместно с Почтой России подготовят план мероприятий по организации продажи лекарств в отделениях почты. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Почтой России и Минздравом будет подготовлена дорожная карта по организации продажи лекарств непосредственно в самих отделениях", — сказал он на совещании Владимира Путина с членами правительства.