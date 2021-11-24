Госдума в окончательном чтении приняла закон о бюджете РФ на 2022–2024 годы

Документ сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в следующем году на 3% по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года.

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о федеральном бюджете России на 2021 год и плановый период 2023–2024 годов.

Так, доход бюджета РФ в следующем году составляет 25,021 триллиона рублей, в 2023 году — 25,540 триллиона рублей, а в 2024 году — 25,831 триллиона рублей. Также на 2022 год запланированы расходы на уровне 23,694 триллиона рублей, в 2023-м — 25,241 триллиона рублей и в 2024-м — 26,354 триллиона рублей. Согласно принятому закону, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Отмечается, что документ был сформирован исходя из прогноза роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году на 3% (до 133,328 триллиона рублей) по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года. При составлении бюджета также учитывались предполагаемый рост общего уровня инвестиций на 5,9% — до 24,407 триллиона рублей и уровень инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемым в 2021 году в 5,8%.