Автоэксперт Багаев раскрыл скорость, с которой гнал насмерть сбивший рабочих сотрудник СК
Судя по повреждениям, удар был очень сильный, отметил собеседник. По его словам, пьяный замначальника следственного отдела СКР в тот вечер разогнал BMW выше 100 километров в час.
Скриншот © Telegram / SHOT
Автоэксперт Багаев назвал Лайфу скорость BMW, сбившей насмерть двоих рабочих в Тюмени. Видео © Telegram / SHOT
Заместитель начальника следственного отдела управления СКР Павел Ш., который накануне, в состоянии алкогольного опьянения, сбил двоих дорожных рабочих в Тюмени, мог нестись по трассе на BMW со скоростью от 120 до 140 километров в час. Об этом сообщил автоэксперт Максим Багаев, по просьбе Лайфа изучивший запись с моментом ДТП, которую опубликовал телеграм-канал SHOT.
"На мой взгляд, где-то 140 должно быть. 120–140, как-то так. Судя по повреждениям, там удар-то очень сильный был. Если сравнивать с ДТП с лосями, имеется в виду по повреждениям, здесь прям впечатано", — пояснил специалист.
Отметим, что на первой секунде видео иномарка сотрудника СКР сносит дорожных рабочих, а дальше пытается затормозить, оставляя за собой густой шлейф дыма.
Багаев пояснил, что недавно работал на месте ДТП со сбитым лосем. Тогда водитель наехал на сохатого со скоростью 70 километров в час и перед столкновением успел притормозить. И даже это, по словам собеседника, не спасло машину от значительных повреждений. Поэтому, судя по видео, Павел Ш. двигался в два раза быстрее автомобилиста, сбившего лося.
Напомним, всё произошло поздно вечером 23 ноября на объездной дороге в районе улицы Федюнинского, 54. Двое работников дорожной службы чистили на трассе снег. При этом были выставлены дорожные знаки и мигали лампочки, сигнализирующие о проведении работ. Сотрудник СКР сбил их, находясь за рулём BMW в состоянии алкогольного опьянения. Одному из погибших был 61 год, а второму — около 30–35 лет. Как рассказали свидетели произошедшего, удар был такой силы, что тела жертв аварии буквально разорвало на части.
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