Автоэксперт Багаев раскрыл скорость, с которой гнал насмерть сбивший рабочих сотрудник СК

Автоэксперт Багаев назвал Лайфу скорость BMW, сбившей насмерть двоих рабочих ​в Тюмени. Видео © Telegram / SHOT

Заместитель начальника следственного отдела управления СКР Павел Ш., который накануне, в состоянии алкогольного опьянения, сбил двоих дорожных рабочих в Тюмени, мог нестись по трассе на BMW со скоростью от 120 до 140 километров в час. Об этом сообщил автоэксперт Максим Багаев, по просьбе Лайфа изучивший запись с моментом ДТП, которую опубликовал телеграм-канал SHOT.

"На мой взгляд, где-то 140 должно быть. 120–140, как-то так. Судя по повреждениям, там удар-то очень сильный был. Если сравнивать с ДТП с лосями, имеется в виду по повреждениям, здесь прям впечатано", — пояснил специалист.

Отметим, что на первой секунде видео иномарка сотрудника СКР сносит дорожных рабочих, а дальше пытается затормозить, оставляя за собой густой шлейф дыма.

Багаев пояснил, что недавно работал на месте ДТП со сбитым лосем. Тогда водитель наехал на сохатого со скоростью 70 километров в час и перед столкновением успел притормозить. И даже это, по словам собеседника, не спасло машину от значительных повреждений. Поэтому, судя по видео, Павел Ш. двигался в два раза быстрее автомобилиста, сбившего лося.