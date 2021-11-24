Ракета "Союз-2.1б" с модулем "Причал" стартовала с космодрома Байконур

Старт состоялся в 16:06 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. Как сообщает "Роскосмос", примерно через девять минут головная часть в составе корабля и модуля отделилась от третьей ступени носителя. Уточняется, что полёт к Международной космической станции займёт двое суток. Пристыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается в пятницу, 26 ноября, в 18:25 по московскому времени.