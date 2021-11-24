Ракета "Союз-2.1б" с модулем "Причал" стартовала с космодрома Байконур
Как сообщает "Роскосмос", полёт к МКС займёт двое суток. Пристыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается 26 ноября.
Скриншот © YouTube / "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с узловым модулем "Причал" в составе грузового корабля "Прогресс М-УМ" успешно запущена с космодрома Байконур в Казахстане. Трансляция запуска велась на ютуб-канале "Роскосмоса".
Старт состоялся в 16:06 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. Как сообщает "Роскосмос", примерно через девять минут головная часть в составе корабля и модуля отделилась от третьей ступени носителя. Уточняется, что полёт к Международной космической станции займёт двое суток. Пристыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" ожидается в пятницу, 26 ноября, в 18:25 по московскому времени.
Как сообщает ТАСС, масса выводимой нагрузки составит 8,18 тонны. По словам популяризатора достижений космонавтики Александра Железнякова, это будет рекорд массы полезной нагрузки для запусков к МКС на "Союзе-2".
Как ранее сообщал Лайф, в конце октября с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18". Через два дня он пристыковался к модулю "Звезда" Международной космической станции и доставил на борт новогодние угощения для космонавтов.
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