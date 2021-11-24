Будущий Кабмин ФРГ выступает за завершение конфликта в Донбассе через Минские соглашения

Германия планирует добиваться завершения конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, это будет одним из условий снятия санкций с России. Об этом говорится в коалиционном соглашении, подписанном партиями, которые составят будущее Правительство ФРГ.

В тексте документа, опубликованном газетой Welt, сказано, что политсилы требуют "немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма". Отмечается, что путь к мирному урегулированию и снятию санкций полностью зависит от выполнения "Минска".

"Мы выступаем за разрешение замороженных конфликтов в регионе", — говорится в соглашении.

Будущий кабмин намерен продолжить помогать Незалежной в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.