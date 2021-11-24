Будущий Кабмин ФРГ выступает за завершение конфликта в Донбассе через Минские соглашения
Партии, которые составят новое правительство, договорились продолжить помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.
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Германия планирует добиваться завершения конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, это будет одним из условий снятия санкций с России. Об этом говорится в коалиционном соглашении, подписанном партиями, которые составят будущее Правительство ФРГ.
В тексте документа, опубликованном газетой Welt, сказано, что политсилы требуют "немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма". Отмечается, что путь к мирному урегулированию и снятию санкций полностью зависит от выполнения "Минска".
"Мы выступаем за разрешение замороженных конфликтов в регионе", — говорится в соглашении.
Будущий кабмин намерен продолжить помогать Незалежной в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неисполнение Минских соглашений ведёт к усилению напряжённости в Европе. Реализация этих договорённостей является наилучшей гарантией безопасности Киеву от России, отметил представитель Кремля.
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