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Будущий Кабмин ФРГ выступает за завершение конфликта в Донбассе через Минские соглашения

Партии, которые составят новое правительство, договорились продолжить помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.

24 ноября, 14:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Германия планирует добиваться завершения конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, это будет одним из условий снятия санкций с России. Об этом говорится в коалиционном соглашении, подписанном партиями, которые составят будущее Правительство ФРГ.

В тексте документа, опубликованном газетой Welt, сказано, что политсилы требуют "немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма". Отмечается, что путь к мирному урегулированию и снятию санкций полностью зависит от выполнения "Минска".

"Мы выступаем за разрешение замороженных конфликтов в регионе", — говорится в соглашении.

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Будущий кабмин намерен продолжить помогать Незалежной в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неисполнение Минских соглашений ведёт к усилению напряжённости в Европе. Реализация этих договорённостей является наилучшей гарантией безопасности Киеву от России, отметил представитель Кремля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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