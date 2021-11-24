Глава РФПИ Дмитриев назвал сроки появления назальной вакцины на международных рынках

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, когда назальная форма вакцины "Спутник V" будет доступна на международных рынках.

"Интраназальная форма вакцины ("Спутник V") будет доступна на международных рынках уже в 2022 году", — сказал он.