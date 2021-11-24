Глава РФПИ Дмитриев назвал сроки появления назальной вакцины на международных рынках
Руководитель фонда также добавил, что на зарубежные площадки поступит и антиковидный препарат для вакцинации подростков "Спутник М".
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, когда назальная форма вакцины "Спутник V" будет доступна на международных рынках.
"Интраназальная форма вакцины ("Спутник V") будет доступна на международных рынках уже в 2022 году", — сказал он.
Дмитриев добавил, что на зарубежные рынки также поступит вакцина против коронавируса "Спутник М" для подростков, которую зарегистрировали сегодня, 24 ноября.
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Ранее стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывают две назальные вакцины.
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