Банк России получил право количественно ограничивать выдачу потребкредитов

Положения закона не будут применяться к образовательным займам и займам инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому Банк России получает право с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.

Отмечается, что совет директоров ЦБ будет принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик отдельных видов кредитов, на основании этих заключений регулятор сможет устанавливать максимально допустимую долю таких займов.

Как уточнили в Госдуме, положения закона не будут применяться к тем займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Под исключение также подпадают образовательные кредиты и ссуды инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.