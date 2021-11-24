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Опубликовано 24 ноября 2021, 17:57

Банк России получил право количественно ограничивать выдачу потребкредитов

Положения закона не будут применяться к образовательным займам и займам инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому Банк России получает право с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.

Отмечается, что совет директоров ЦБ будет принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик отдельных видов кредитов, на основании этих заключений регулятор сможет устанавливать максимально допустимую долю таких займов.

Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении МРОТ

Как уточнили в Госдуме, положения закона не будут применяться к тем займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Под исключение также подпадают образовательные кредиты и ссуды инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума в окончательном чтении приняла закон о бюджете РФ на 2022–2024 годы. Документ сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в следующем году на 3% по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года.

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Фото © ТАСС / РБК

Варвара Романова
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