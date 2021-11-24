Банк России предложил создать специальный вклад для малообеспеченных граждан
Жителям страны будет доступно только одно такое вложение с ограничением по сумме, уточнили в регуляторе.
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Центробанк предлагает создать специальный вклад, который будет доступен малообеспеченным гражданам. Об этом рассказала заместитель председателя регулятора Ольга Полякова.
Как она заметила, выступая в Госдуме, процентная ставка этого вклада будет привязана к ключевой или к уровню инфляции. Каждый гражданин сможет открыть только один такой вклад, сумма его будет ограничена.
Полякова уточнила, что определять людей с небольшими доходами можно будет через единую государственную информационную систему социального обеспечения, которую предложило создать правительство.
Напомним, в октябре Банк России в шестой раз подряд повысил ключевую ставку, теперь она достигла 7,5% годовых. Годовая инфляция при этом ускорилась до 8,1%.
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