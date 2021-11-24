Банк России предложил создать специальный вклад для малообеспеченных граждан

Центробанк предлагает создать специальный вклад, который будет доступен малообеспеченным гражданам. Об этом рассказала заместитель председателя регулятора Ольга Полякова.

Как она заметила, выступая в Госдуме, процентная ставка этого вклада будет привязана к ключевой или к уровню инфляции. Каждый гражданин сможет открыть только один такой вклад, сумма его будет ограничена.

Полякова уточнила, что определять людей с небольшими доходами можно будет через единую государственную информационную систему социального обеспечения, которую предложило создать правительство.