Решетников отметил рост средней зарплаты в России на фоне снижения безработицы

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в нашей стране выросли средние зарплаты на фоне снижения безработицы. Об этом министр сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.

"Заработная плата будет расти и дальше, потому что уровень безработицы низкий — 4,3%, рынок труда восстановился, миграции нет. Из позитива мы видим, что у нас опережающим порядком заработные платы растут, например в строительстве, сельском хозяйстве, где было много мигрантов, сейчас их меньше и, соответственно, там поднимают зарплаты российским гражданам", — сказал Решетников.

Министр добавил, что средняя зарплата в России на конец года составит 56 тысяч рублей. В сентябре 2020-го, как он отметил, прогноз по среднему жалованию в 2021-м был 53 тысячи рублей.

"Уже в июле этого года мы скорректировали с учётом как раз инфляционных процессов. И оценка наша — 56 тысяч рублей на этот год. И мы когда в сентябре уточняли прогноз, мы в целом остановились на этой оценке. Видим, что выходим на эту же сумму в 56, может быть, в 56 тысяч 100 рублей", — заключил глава Минэка.