Начинается расчёт новогодних премий: Кого лишат выплат, а кому заплатят в тройном размере Работодатели уже начали решать вопрос с выплатами новогодних премий. В каких компаниях они будут максимальными, где сотрудники останутся без бонусов и что можно сделать, чтобы получить больше? 23 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

В каких компаниях ожидаются самые большие премии и сколько они составят

Эксперты рынка труда сообщили, что уже можно точно определить отрасли, в которых могут быть премии перед Новым годом, а где их наверняка не будет. Имеют возможности для выплаты тринадцатой зарплаты компании в таких сферах, как добыча нефти, газа, металлов, производство удобрений и АПК, финансовый сектор (банки снова получат рекордные прибыли по итогам года) и ретейл (за счёт роста цен и повышенной прибыли). Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Год в целом для экономики, бизнеса был восстановительным. Он стал более успешным по сравнению с острокризисным 2020-м, но пока ещё не дошедшим по основным показателям до 2019-го. Поэтому можно предположить, что премии могут ждать сотрудники 40–45% организаций. Причём среди компаний есть немало тех, чьё финансовое положение значительно улучшилось за год. Это, например, добывающие, металлургические компании, существенно выигравшие от высокого роста цен на ресурсы в 2021 году, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, значительную прибыль показывают банки и некоторые иные представители финансового сектора из-за высокого спроса на их услуги. Преимущества имеют компании IT-сектора и онлайн-торговли за счёт общей "цифровизации" жизни в условиях ограничений на передвижения. В этих секторах можно ожидать и повышенных бонусов работникам. Причём самые ценные сотрудники могут получить выплаты и в двойном, и в тройном размере.

— В этом году королями рынка стали все компании отрасли энергетики и ТЭК, металлургии, фармацевтики и здравоохранения. Рост на 100–200% демонстрирует индустрия электронной коммерции, инвестиционного бизнеса. Даже рядовым сотрудникам компаний этих секторов стоит приготовить большой мешок для новогодних корпоративных подарков и премий. Денежные премиальные вознаграждения и бонусы могут колебаться от одного до восьми окладов, в финансовом секторе для рядового сотрудника это означает премию в диапазоне от 100 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, — рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Он отметил, что обычно на премию в несколько миллионов рублей может рассчитывать любой эффектный топ-менеджер, достигший значимых результатов в операционной работе компании.

Но есть и подводные камни. Многие работодатели, особенно не из публичного сектора, как всегда остаются скупыми и с трудом расстаются с деньгами. Мало того что они придерживаются зачастую практики серых зарплат, они за последние годы так и не решились достойно её проиндексировать. — В таких компаниях развита практика бонусов с опозданием на несколько месяцев. Нередко вместо живых денег предлагают ненужные и неликвидные услуги: обучение в компании-партнёре, посещение культурных мероприятий, скидочные купоны, — добавил Андрей Лобода.

Как показало исследование hh.ru, в среднем размер премиальных составляет 55% от зарплаты респондента. Около 50% сотрудников получают премию в пределах 30–70% от своей зарплаты.

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— При этом размер премии в большинстве случаев зависит от финансового положения компании и реже — от уровня достижений самих сотрудников. Как ни странно, но среди опрошенных около трети признали, что размер поощрения за их труды зависит от настроения начальника. Нередки ситуации, когда человек выложился по полной и достиг всех показателей для премии, но остался без неё или получил на порядок меньше, чем рассчитывал. Особенно обидно, когда такое случается с квартальными премиями или с годовой премией — 13-й зарплатой, — рассказала руководитель проекта "Банк данных заработных плат" hh.ru Наталья Данина.

При этом она отметила, что денежная премия у нас уже давно перестала быть вознаграждением только за особые заслуги и достижения. Выплачивается она по итогам отчётного периода или завершения проекта. В России же часть предприятий включают премию в зарплату и выплачивают её ежемесячно за простое выполнение сотрудниками своих обязанностей в срок.

Наталья Данина пояснила, что чаще всего (в 45% случаев) премию работодатели выплачивают просто за выполнение плана, то есть особых усилий сотрудникам прикладывать не приходится, главное — выполнить вовремя работу. Примерно четверть респондентов получают премии за выдающиеся достижения и успехи, 17% опрошенных сервисом получают прибавку к зарплате за перевыполнение плана. 20% респондентов и вовсе отметили, что в их компании можно получить премию "за красивые глаза" и подхалимство.

Сейчас на рынке труда ощущается нехватка кадров по целому ряду направлений. Компании, стараясь привлечь и сохранить сотрудников, повышают зарплаты или внедряют систему премирования.

В целом, по данным сервиса "Авито.Работа", в период с 1 сентября по 3 ноября 2021 года медианная зарплата по России выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37 000 рублей. Особенно за это время выросла предлагаемая зарплата в группах профессий "Транспорт, логистика" (+40%) и "Банки, инвестиции" (+36%). Зарплата в отраслях составила 70 000 рублей и 34 000 рублей соответственно.

— Сотрудники могут получить доплату, если согласятся работать в праздничные дни. В первую очередь это касается работников из сферы продаж, клиентской поддержки и транспортной отрасли. В целом сегодня в компаниях особенно ценятся сотрудники, которые не теряют продуктивность на удалёнке или в нештатных ситуациях. Важны также цифровая грамотность, soft-skills и профессиональная гибкость — желание учиться, развиваться, расширять компетенции. Такие работники имеют больше шансов на получение премий и карьерный рост, — рассказал управляющий директор сервиса "Авито.Работа" Артём Кумпель.

Кого лишат премии, а где снизят суммы выплат

По словам Артёма Деева, наверняка не будет средств для премий у таких направлений, как туризм и гостиничный сектор, общепит, сфера развлечений, производство и продажа автомобилей (продажи новых авто в России снизились на 30% к прошлому году). Пострадает также госсектор. Там премии могут быть, но в меньшем размере.

— В нашей стране тремя самыми популярными профессиями являются продавец, охранник и водитель. По этим специальностям в стране работает почти половина трудоспособного населения. Вероятнее всего, что для них премии будут предусмотрены в зависимости от того, в каком секторе эти люди работают и есть ли у работодателя возможности для выплат по итогам года, — считает Артём Деев.

Марк Гойхман рассказал, что не до премий сейчас в сферах, продолжающих испытывать сложности из-за пандемии. Это, в частности, гостиничный, туристический, зрелищно-развлекательный, спортивный бизнес, непродовольственная торговля, транспорт, логистика.

Авторы Нина Важдаева