Пенсионерам повысят предновогодние бонусы: Сколько составят выплаты и компенсации 23 ноября в Госдуме пройдёт второе чтение бюджета, которое покажет, на сколько повысят пенсии с 1 января 2022 года. Правда, о многих региональных доплатах и бонусах уже известно. Сколько они составят? 22 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

В канун 1 января пенсионеры смогут получить сразу несколько видов подарков, бонусов и доплат. Некоторые меры социальной поддержки уникальны, раньше их не было. Отдельно стоит отметить, что среди экономистов и депутатов уже неоднократно обсуждался вопрос доплат на федеральном уровне.

Дело в том, что в проекте бюджета была заложена индексация на 5,9%. Инфляция оказалась выше, и очевидно, что прибавка будет больше. Отсюда и появилось мнение, что вполне вероятна единоразовая выплата всем пенсионерам перед Новым годом. Она позволит компенсировать прибавку ниже инфляции. Правда, затем появились основания предполагать, что сама индексация станет больше. Тогда необходимости в отдельной выплате не будет. Как бы то ни было, но окончательного решения по этому вопросу ещё не принято. Возможно, оно будет позже.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко сообщила, что действующим федеральным законодательством не предусмотрена дополнительная выплата к Новому году всем пенсионерам. Зато предпраздничные бонусы предусмотрены на отраслевом или региональном уровне.

Например, малоимущие пенсионеры могут обратиться в местное отделение соцзащиты, чтобы получить адресную помощь. Периодически регионы в рамках этой помощи вручают и подарки пожилым людям.

— Также отдельные категории пенсионеров могут получать подарки к Новому году с прежнего места работы. Например, по "Отраслевому соглашению по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 2020–2022 годы" адресную социальную поддержку получат работники и члены их семей, ветераны труда, неработающие пенсионеры. В том числе в виде материальной помощи, оплаты детских новогодних подарков, — рассказала Татьяна Трофименко.

Вручение подарков на уровне региона может быть приурочено не только к праздникам, но и к юбилеям пенсионеров. Юрист привела в пример закон Московской области о соцподдержке. Там пенсионеры получают подарочный набор в связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием.

— Подарки могут быть вручены и в связи с особой обстановкой в регионе. Так, в соответствии с постановлением Правительства Москвы с 12 октября 2021 года пожилым людям положена денежная выплата. Это касается тех, кто застрахован в столице по обязательному медицинскому страхованию, достиг возраста 65 лет и привился двухкомпонентной вакциной от коронавируса в полном объёме. Причём в период с 12 октября до 31 декабря 2021 года включительно. Пенсионеры могут выбрать — получить им подарочный набор или денежную компенсацию в размере 10 000 рублей, — рассказала Татьяна Трофименко.

Она пояснила, что компенсационная выплата назначается пенсионерам, которые получили в местах проведения вакцинации сертификат на подарочный набор для поддержания самочувствия и личного ухода. При этом они изъявили желание получить меру социальной поддержки не в натуральном виде, а деньгами.

Кроме того, региональным законодательством предусмотрено право супружеских пар на получение единовременных выплат в связи с празднованием юбилейных дат их супружеской жизни. Суммы зависят от региона и от того, как долго люди прожили вместе.

К примеру, в Москве единовременные выплаты назначаются в связи с наступлением юбилейной даты непрерывной совместной жизни (50, 55, 60, 65 и 70 лет) супругам-пенсионерам. Важно, чтобы они постоянно проживали в столице и получали пенсию или пожизненное денежное содержание именно здесь. При этом заявитель должен быть зарегистрирован по месту жительства в Москве не позднее месяца, в котором наступает юбилейная дата супружеской жизни.

Выплата назначается одному из супругов в зависимости от продолжительности непрерывной совместной жизни в следующем размере: 21 902 рубля — в связи с 50-летним юбилеем; 27 377 рублей — в связи с 55-летним и 60-летним юбилеем.

— Сейчас уже накоплен очень большой опыт социальной поддержки граждан. У нас льготные категории населения — это список из нескольких сотен пунктов. Федеральный центр обеспечивает выплаты пенсий и пособий, единоразовые выплаты. Вполне вероятно, что на фоне рекордно профицитного бюджета пенсионерам всё-таки сделают единоразовые выплаты перед новым годом. Суммы могут составлять от 10 000 до 25 000. Но это пока лишь предположение, — рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Он отметил, что очень серьёзными полномочиями обладают регионы. Исходя из состояния местной казны, они могут инициировать доплату многодетным семьям, ветеранам войн, жителям Крайнего Севера.

— Обычно суммы здесь составляют от 1000 до 2000 рублей. Но такие региональные доплаты есть не везде, а окончательный размер прибавки зависит от конкретного региона, — добавил Андрей Лобода.

На региональном уровне пенсионеру могут оказать адресную помощь в натуральном виде. Например, он может получить телевизор, холодильник или другую необходимую вещь. Правда, все подробности нужно узнавать в местном отделении социальной помощи. Такие меры поддержки есть не во всех регионах. В некоторых случаях можно оформить хорошие льготы на коммунальные услуги. В частности, получить компенсацию за городской телефон.

Авторы Нина Важдаева