Эльдар Муртазин рассказал, как приложения "воруют" интернет-трафик

Иногда трафик расходуется быстрее, чем рассчитывает владелец устройства, потому что установленные на смартфон приложения нередко загружают данные без уведомления пользователя. Об этом предупредил ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, зачастую владелец устройства и не подозревает об истинных объёмах информации, хранящихся на его гаджете.

"Например, может загружаться новая прошивка для смартфона, она может "весить" несколько сот мегабайт, а то и гигабайт. Социальные сети достаточно часто используют интернет. Приложения для просмотра фильмов и сериалов могут начать загружать в память устройства сериал, который вы начали смотреть", — рассказал Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.

Кроме того, мобильный интернет быстро расходуется при синхронизации данных с облаком. Например, когда владелец несколько дней вообще не фотографирует, потом на каком-то мероприятии делает сразу много фотографий. Если есть соответствующая настройка, то они дублируются в хранилище. Муртазин напомнил, что как в iOS, так и в системе Android предусмотрена возможность ограничения передачи данных. Но нужно учесть, что, если вы ограничиваете приложениям доступ к мобильному интернету, вы можете пропускать какие-то уведомления, предупредил эксперт.

"Нужно ограничивать всё, что возможно, с точки зрения синхронизации через мобильный интернет. Придёте домой — синхронизируете через Wi-Fi. Это существенная экономия трафика. В браузере вы можете включить упрощённый режим, когда браузер сокращает количество передаваемых данных, до трети меньше он их получает. Также можно настроить большинство программ, чтобы они работали только через Wi-Fi, а не через мобильный интернет, тогда это позволит вам экономить трафик", — заключил Эльдар Муртазин.